Nieuwe subsidieregelingen voor jongeren in de nachtcultuur

Dat schrijft cultuurwethouder Touria Meliani in een brief aan de gemeenteraad. "De subsidies zijn bijvoorbeeld voor talentontwikkeling, experimenten, professionele ontwikkeling en voor nieuwe en bestaande initiatieven die passen bij de belangrijke thema's voor de nachtcultuur", zo schrijft de wethouder.

Half miljoen

In het potje van de subsidies voor dat soort projecten zit in totaal 500.000 euro. Makers, artiesten of bedrijven die een project willen organiseren voor jongeren komen daarvoor in aanmerking. Er kan een subsidieaanvraag worden gedaan voor 5.000, 10.000 of 20.000 euro. Er komen twee aanvraagmogelijkheden dit jaar.

Ook kunnen artiesten van 18 tot 27 jaar een aanvraag doen voor oefenruimtes, ateliers of montageruimtes. "Dit is bedoeld om het maken van artistiek werk voor de nacht en de professionele freelance makersscene in de nacht te bevorderen", aldus Meliani. In totaal is 200.000 euro beschikbaar voor de subsidie, elke aanvraag is voor 2500 euro. Naar verwachting kunnen de subsidies eind april worden aangevraagd.

Mentorprogramma

Ergens later dit jaar wil de gemeente met nog een subsidie komen, voor zogenoemde culturele hubs. Dat moeten locaties worden waar organisaties jong talent en artiesten kunnen begeleiden in het oefenen of creëren. Het moet een soort mentorprogramma worden, dat ook in de nacht beschikbaar is.