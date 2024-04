Duizenden elektriciteitshuisjes moeten er worden gebouwd, maar 'niet voor de deur graag'

Dat buurtbewoners protesteren, is hun goed recht, vindt Van Engelen, al wordt het proces daar wel door bemoeilijkt. "Als we op alle plekken verschillende locaties moeten zoeken, dan gaan we de klimaatambities niet halen", zegt Van Engelen, die benadrukt dat het op de meeste plekken goed gaat.

'Schijnproces'

"Natuurlijk snappen we dat die doelen gehaald moeten worden", zegt Besselaar, "maar we willen wel weten waarom het deze peperbus moet worden. We krijgen niets te horen van de gemeente." Een andere bewoner aan de picknicktafel noemt het een 'schijnproces'. "De gemeente heeft besloten en dat is dan het zogenoemde democratisch proces." Weer een ander: "Het gaat erom wat de argumenten en redenen zijn, maar we weten die niet."

De buurt ziet liever dat er een lagere variant komt, of dat het huisje wordt gebouwd in het midden van de Apollolaan, in het groen. De gemeente laat weten dat er technische eisen spelen en dat zo’n voorziening niet overal geplaatst kan worden. Volgens de gemeente houden ze in huidige plan zoveel mogelijk rekening met de omgeving.