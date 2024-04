Wieringen festival herdenkt 100 jaar einde eiland: "Buitenpoorters pakten onze meisjes af"

Ontmoet de Duitse kroonprins, ingenieur Cornelis Lely of taalkundige Jo Daans; ze hebben allemaal veel betekend voor en op het voormalige eiland Wieringen. "Dat Wieringen aan het vasteland werd verbonden heeft een enorme impact gehad op het eiland. Er waren altijd weinig bezoekers en plotseling kwamen er allemaal buitenpoorters, werklui die de banen, maar ook de meisjes van de Wieringer mannen afpakten", vertelt Irene van Oers van de organisatie.

Er zijn tien verhalen geschreven door deelnemers aan het festival. De voorstellingen zijn verspreid over het hele eiland. Van Oers: "Er is ontzettend hard en met heel veel plezier aan gewerkt." Het zijn tien heel verschillende verhalen, deels geschiedenis, deels ervaringen van inwoners en deels fictie: zo had het gebeurd kunnen zijn. In de museumboerderij Jan Lont in Stroe is nog tot het laatste moment geoefend aan het leven van de Duitse kroonprins op het eiland. Dat zie je in de video hieronder.