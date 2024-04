Van 't Schip keurt vuistslag Bergwijn af: "Gaat niet goed om met frustratie"

Brian Brobbey is zondag inzetbaar voor Ajax tegen FC Twente. "We moeten nog beslissen hoelang hij kan spelen en hoe we hem gaan gebruiken", deed Van 't Schip uit de doeken. Over Jordan Henderson en Steven Berghuis had hij minder goed nieuws. "Henderson komt maandag terug uit Engeland, waar hij zich heeft laten behandelen voor zijn rug. Berghuis blijft last houden van zijn rug en knie. Hij heeft de groepstraining nog niet hervat."

De wedstrijd tussen Ajax en FC Twente begint zondagmiddag om 16.45 uur. Dat duel kun je live volgen op NH Radio bij NH Sport.