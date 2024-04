Gezocht: Haarlemmers met ruimte in hun huis en in hun hart

“En dan is het in Haarlem nog best goed geregeld”, benadrukt Kirsten. “Zo heb je Perron 18 en Buurts die jongeren kunnen aanmelden voor hulp.” Toch zijn er nog jonge mensen die tussen de wal en het schip vallen. De wachtlijst bij Kamers met Aandacht is er het bewijs van. Bijkomend probleem in Haarlem is: er hebben zich nog geen verhuurders gemeld bij de stichting. “Meld je aan”, vraagt Kirsten aan de Haarlemmers die een kamer over hebben.

Helemaal vreemd is het niet dat er nog wat koudwatervrees lijkt te bestaan onder de Haarlemmers. Een kamer in je eigen huis verhuren, heeft al de nodige impact op je leven. Als je verhuurt aan een jongere met een verleden bij de jeugdzorg, dan is het ook weer niet zo gek dat je daar eerst eens goed over wilt nadenken.

Gewoon ervaren

“Je kunt er lang over praten of nadenken, maar uiteindelijk moet je het gewoon ervaren.” Pauline uit Amsterdam is duidelijk als zij twijfelende Haarlemmers van advies moet voorzien. De zolderkamer in haar appartement in Amsterdam Oud-West verhuurt ze nu anderhalf jaar aan een jonge stadgenoot, die om privacyredenen niet geportretteerd wil worden.

“Ik woon hier al sinds de jaren ‘80”, vertelt Pauline. “En de zolderkamer verhuur ik ook al langer. Dat is voor mij niet nieuw. Ik kwam op het idee toen ik met pensioen ging. Ik heb in het speciaal onderwijs gewerkt. Op deze manier kan ik mijn ervaring met jongeren die extra zorg nodig hebben toch nog inzetten.”