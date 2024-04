Jongeren op scooter beroven Amsterdamse (81) in Uithoorn: slachtoffer bont en blauw

De 81-jarige vrouw stapte die avond rond 23.30 uur uit bij de bushalte op de Achterberglaan en wilde de straat oversteken, vertelt omwonende Germ Postma, die zich na de straatroof over haar ontfermde. Twee donker geklede jongens op een zwarte scooter sjeesden langs en grepen naar haar tas. De bejaarde vrouw − die door Germ wordt omschreven als klein en tenger − liet zich niet zomaar beroven, hield haar tas zo stevig mogelijk vast en riep om hulp.

Hard op de grond

De jongens bleven aan de tas trekken, waardoor de vrouw hard op de grond viel. De daders vluchtten vervolgens met de buit richting de Romeflat. In haar tas zat onder andere contant geld, haar telefoon, pinpas, ov-chipkaart en paspoort.

Dankzij de adrenaline lukte het de Amsterdamse om op te staan en de tweehonderd meter naar het huis van haar vriend te lopen, waar ze die nacht zou blijven slapen.

Toen Germ Postma een kwartier na de straatroof thuiskwam, zag hij zijn 86-jarige overbuurman met zijn beroofde vriendin op de stoep voor zijn woning zitten. "Ik had die middag nog tegen hem gezegd: al is het midden de nacht, klop op de deur."

Hersenschudding

Overbuurman Germ belde direct de politie en ontfermde zich over de twee senioren. De vrouw heeft een lichte hersenschudding, en is over haar hele lichaam bont en blauw. Mentaal valt de impact mee: "Zij laat zich niet gauw iets wijsmaken."

Het gevoel van veiligheid is in de buurt wel veranderd, zegt Germ. "Een andere buurvrouw gaat eens per week op de fiets naar bridgen, maar pakt nu liever de auto."

De politie is op zoek naar getuigen om de jongen op te sporen, laat een woordvoerder weten.