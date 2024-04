Zonnig weekend maakt plaats voor koude, regenachtige week

Het kan op sommige plekken nog wat bewolkt zijn, maar op steeds meer plekken breekt vanmorgen de zon door. "In de middag meer zon en de temperatuur loopt op tot zo'n 17 à 18 graden", zegt NH-weerman Jan Visser in de Ontbijttafel. "Aan zee zijn de temperaturen ietsje lager door de zuidwestelijke wind." Op Texel kan het flink waaien met windkracht 6.

"Voor morgen ziet het er ook prima uit", zegt de weerman. "Het grootste deel van de dag staat in het teken van zonneschijn." Op Texel wordt het zo'n 16 graden, in het Gooi kan de temperatuur oplopen tot 20 graden.

In de nacht van zaterdag op zondag kan er plaatselijk wat regen vallen. "Zondag overdag is het droog weer met geregeld zon, maar wel met lagere temperaturen van 13 tot 14 graden."

Omslag

Na het weekend komt er koudere lucht op ons af. "En dat gaan we merken, de temperaturen worden niet veel hoger dan 9 tot 10 graden", legt Visser uit.

Het wordt niet alleen kouder, het gaat ook flink regenen. Maandag is er kans op windstoten en kan er plaatselijk 10 millimeter vallen met onweer en hagel. "Ook dinsdag en woensdag zijn er buien met hagel en onweer, later in de week wordt dat allemaal ietsje minder met de nattigheid. Het blijft wel aan de koude kant." Volgens de weerman kan het nog wel even duren voor de temperatuur weer wat omhoog gaat.