Noodklok omwonenden effectief: straks veiliger oversteken op chaotische kruising

Omwonenden kaartten het al aan bij de gemeente en nu trekken ook een verkeersspecialist en de verkeerspolitie dezelfde conclusie: de kruising tussen de Vondelweg en de Eksterlaan in Haarlem moet veiliger. Daar zijn veel (bijna-)botsingen tussen fietsers en auto's. In de buurt is een brief verspreid, waarin concrete maatregelen worden aangekondigd.