Lange file op A10 Oost na botsing tussen twee bussen, drie rijstroken dicht

Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Op foto's is te zien dat twee touringcars op elkaar zijn gebotst. Op de achterste bus is ook weer een auto geklapt. Een traumahelikopter is in ieder geval opgeroepen richting de ring. De brandweer is ook ter plaatse.

Ter hoogte van knooppunt Watergraafsmeer zijn de drie rijstroken dicht. Een file van zo'n 30 minuten is daardoor ontstaan.