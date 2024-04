Supermarkt net na openingstijd overvallen in IJmuiden

De supermarkt ging om 7.30 uur open. Even later zag iemand vanuit de auto een man wegrennen met een soort bivakmuts en een rode broek, die belde de politie. "Of er een buit is, is nog niet bekend", laat een woordvoerder van de politie weten. "De overvaller had mogelijk een steekwapen, waarschijnlijk een schroevendraaier, bij zich."

De man is na de overval weggevlucht. De politie doet op dit moment onderzoek in de supermarkt en de omliggende buurt. "De omgeving is nu afgezet en er is veel politie", zegt de woordvoerder. Voor zover bekend is er bij de overval niemand gewond geraakt.

Op Burgernet is het signalement van de gezochte man gedeeld. "Hij heeft een donkere trui of jas aan en een opvallende rode broek", laat de woordvoerder weten.