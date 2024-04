Geldersekade nog verder op slot: "Je moet aan alle kanten nadenken"

Het is voor fietsers de zoveelste afsluiting. "Vandaag is deze kant is afgesloten. Dus ik weet niet wat voor probleem ik morgen dan tegenkom", zegt een bestuurder van een fatbike. Een fietser staat er nuchter in. "Er is elke keer weer iets afgesloten. Je leert er mee leven in Amsterdam, haha."

Sommige bewoners keken vreemd op toen het tweede deel van de Geldersekade afgelopen maandag dicht bleek. De gemeente schreef namelijk eerder in een brief dat dit pas zou gebeuren in juni, als het werk aan het deel tussen de Nieuwmarkt en Binnen Bantammerstraat afgerond zou zijn en dat deel van de straat wel weer open zou zijn.