OM: 'In Diemense woning dood gevonden man werd gestoken en gewurgd door vriendin'

De 73-jarige man werd op 14 januari levenloos aangetroffen in zijn woning in de straat Sint Janskruid. De vrouw, die zelf ook zwaargewond raakte en naar het ziekenhuis werd gebracht, werd kort daarna aangehouden als verdachte.

Al snel leek het er dus op dat zich in de woning een familiedrama had afgespeeld. Een buurman vertelde aan AT5 dat hij geschreeuw uit de woning hoorde komen: "'Nee niet doen', hoorde ik, en daarna was het stil."

In de rechtszaal, waar zowel familie van het slachtoffer als van de verdachte aanwezig was, werd vandaag duidelijk dat de man volgens het OM is gestoken en gewurgd met een broekriem. Wat K. er zelf over denkt, blijft vandaag nog volkomen onduidelijk: ze geeft alleen aan dat ze zich niets van de gebeurtenis kan herinneren.

Onderzoek

Daarom wil de rechter dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de zaak. Dat komt er in de vorm van een milieuonderzoek (waarin gekeken wordt naar de achtergrond van de verdachte) en een neurologisch onderzoek.

De volgende pro-formazitting vindt begin juli plaats, de eerste inhoudelijke behandeling begint waarschijnlijk in september.