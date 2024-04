Regen, gebrek aan vorst en veel ongedierte plagen bollenboeren in de Wieringermeer

"Het is een combinatie van de slechte plantomstandigheden, het was erg nat in oktober/november, we hadden deze winter geen vorst en dus hebben we nu een teveel aan slakken. Ik heb nog nooit zo'n jaar meegemaakt", vertelt de bollenboer. "Gelukkig niet, want dit kost gewoon geld. De marges worden alle jaren al minder en als je zo'n start hebt dan weet je dat het niet meevalt. Als je hier alle dagen doorheen loopt, dan word je daar niet vrolijk van."

Veel tulpensoorten, ook de vroege soorten, zijn erg op tijd dit jaar. En de groei is heel verschillend. Soms steekt er net een tulp boven de grond uit, maar staat die wel al in bloei. Lopend door de velden met diep paarse en gele tulpen ziet Vijn de verschillen goed. Sommige bedden hebben grote lege plekken, terwijl het even verderop weer mooi vol staat. "Als we bij het planten beter weer hadden gehad, dan had het er nu anders uitgezien."

Ongedierte

Niet alleen de nattigheid en de vele slakken zorgen voor problemen. Ook het ongedierte rukt op, merkt Vijn. "Kijk, hier zitten gaten. Die tulpen die zijn hier weg, opgevreten door ongedierte. Deze is van de onderkant bruin en zit gewoon los, die gaat gewoon dood. Dat komt door de ratten en de muizen. Dat is ook een toenemend probleem hier. We mogen niks meer bestrijden, alles moet zo goed mogelijk voor het milieu. En dat willen wij ook, maar dit zijn wel de problemen waar we mee te maken hebben."

