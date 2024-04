Haarlemmers verspreiden tijdens de Dansdagen hun passie

Ook Rimke is druk bezig met de repetities voor het optreden tijdens de Dansdagen. “Ik heb de leerlingen verteld over het optreden en hen gevraagd zelf een beweging te verzinnen. Ik heb daar vervolgens één passend geheel van gemaakt.” Het resultaat is vrijdag te zien. Niet in een zaal, maar in de open lucht: op het plein voor de Stadsschouwburg om precies te zijn.

Flashmob

“Een flashmob”, legt Rimke uit. “Het leuke is dat je dan met omstandigheden te maken krijgt die je van tevoren niet kunt repeteren. Daar leren de dansers ook veel van. Dat zag je al bij de repetitie die we buiten deden. Plotseling hadden we publiek en er waren zelfs een paar stoere jongens die mee gingen doen. Daar moet je mee om kunnen gaan.”