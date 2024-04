De 102-jarige Willem van Vollenhoven speelde piano tot het niet meer kon

Pianospelen bleef de grote hobby van Willem. Van Chopin tot Amsterdamse liedjes. Hij speelde binnenshuis voor vrouw en kind, maar trad ook vaak buiten de deur op. "Ik trad op met combo’s en bandjes bij feestjes, cabaret, toneelverenigingen en revueavonden", vertelde hij. Na zijn pensionering en de dood van zijn vrouw Willy in 2000, kreeg de carrière van Willem een boost. Hij leerde de zangeres Carolien Schellekens kennen en ze kregen een relatie. “We konden het bijzonder goed vinden en speelden veel samen. Met ons eigen programma traden we op in theaters en zorgcentra. Totdat zij alzheimer kreeg. Dan is het gedaan met je. In 2016 overleed ze," vertelde Willem.

Solo

Daarna ging Willem door als solopianist en trad hij regelmatig op in zorgcentra, buurthuizen of bij mensen thuis. Tot zijn honderdste ging hij nog altijd op zijn fiets overal naar toe. "Toen zei mijn dokter dat ik dat maar niet meer moest doen, dus toen ben ik gestopt met fietsen." Willem heeft zijn hele leven amper gerookt en heel weinig alcohol gedronken. Vroeg naar bed en vroeg weer op. En altijd bezig zijn. Niet alleen pianospelen, maar ook fotograferen en foto’s op de computer bewerken, puzzelen, tekenen, onder de mensen zijn en de krant lezen.

Die middag in begin januari zat Willem te stralen achter de piano in het Menno Simons Huis. Van de 'Amsterdamse Grachten' gaat het naar het 'Kleine Café Aan de Haven'. De bewoners zongen uit volle borst mee. "Ik dacht eerst dat Pieter van Vollenhoven zou komen, maar deze is veel beter!", zegt een grijze dame.

Bij de aanblik van de 102-jarige Willem pianist schiet een andere bewoonster bijna vol. "Ik kan wel janken, wat is dit mooi", roept ze. Willem vertrouwde ons in de pauze nog een geheimpje toe. "Mijn gehoor is niet zo goed meer, hè. Dus ik hoor niet of de toon die ik aansla op de piano wel de goede is", vertelt hij met een glimlach "Ik speel eigenlijk helemaal op zicht."