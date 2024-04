Museum Ons' Lieve Heer op Solder uitgeroepen tot Europees erfgoed

Ons' Lieve Heer op Solder is een oude katholieke kerk die in de 17e eeuw gebouwd werd op de bovenste drie verdiepingen van een grachtenpand aan de Oudezijds Voorburgwal. Het museum diende als schuilkerk waar katholieken terechtkonden toen hun missen niet meer in de openbaarheid mochten plaatsvinden.

Het label dat aan het museum is toegekend staat voor 'het vergroten van het wederzijdse begrip tussen Europese burgers'. Daarnaast zou het Europese burgers, in het bijzonder jongeren, meer inzicht geven in het huidige Europa en het gemeenschappelijke cultureel erfgoed.

Symbolische waarde

Het Europees Erfgoedlabel (European Heritage Label) wordt toegekend aan erfgoedlocaties met een bijzondere symbolische waarde voor Europa. Een voorwaarde is dat de locaties een bijzondere rol hebben gespeeld in de Europese geschiedenis en cultuur of bij Europese integratie.

In Nederland hebben Kamp Westerbork, het Vredespaleis, het Verdrag van Maastricht en de Koloniën van Weldadigheid het Europees Erfgoedlabel. Sinds vandaag is Ons' Lieve Heer op Solder nu de vijfde locatie in Nederland.

Elke twee jaar worden nieuwe erfgoedlocaties geselecteerd voor het label.