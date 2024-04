Een rabona en een ouderwetse buikschuiver in Kratje Trap met VSV uit Velserbroek

Voor de tweede keer dit seizoen reizen we af naar VSV. Waar vorige keer het derde team van de club uit Velserbroek schitterde met 41 punten is het deze keer de beurt aan het vlaggenschip. "We gaan nu echt punten pakken." Of dat zelfvertrouwen leidt tot een topprestatie zie je in een nieuwe aflevering van Kratje Trap.