Terug naar toen: zo verbindt Beatrixtunnel de twee delen van Hilversum weer met elkaar

De spoorlijn die vanaf 1873 door Hilversum was aangelegd, bracht het dorp grote economische groei, maar tegelijkertijd was het direct een splitsing in het dorp. De tunnel moest dat oplossen.

De tunnel was al in 1925 was ontworpen door de bekende architect Dudok, maar er was aanvankelijk niet voldoende geld voor de bouw. Pas in 1936 was de benodigde 422.000 gulden bij elkaar om te beginnen met de bouw. Uiteindelijk werd de tunnel vernoemd naar de toen net geboren Prinses Beatrix.

Alleen in de oorlogsjaren mocht de tunnel niet de Prinses Beatrixtunnel worden genoemd. Het gebruik van de namen van het Koninklijk Huis was verboden in die jaren. De onderdoorgang werd gewoon 'tunnel' genoemd. Tegenwoordig hebben we het ook niet meer over de 'Prinses Beatrixtunnel', maar kortweg Beatrixtunnel.

