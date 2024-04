Zwangere vrouw naar ziekenhuis na explosie Zuidoost, verdachte aangehouden

Rond 00.45 uur kreeg de politie meerdere meldingen binnen van harde knallen in de straat. Op basis van aanwijzingen van oplettende burgers kon kort na het incident in de omgeving van de Hoorneboeg een 29-jarige Amsterdammer worden aangehouden. De man had een vuurwapen en een mes bij zich en is aangehouden voor nader onderzoek.

Het is niet voor het eerst dat er in de Charlotte Brontéstraat explosieven afgaan. In september was het in een week drie keer raak.