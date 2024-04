Koperdieven slaan toe op Hilversumse begraafplaats: "Wie dit doet, is meedogenloos"

Dat er gesjoemeld was met de kranen viel in eerste instantie niet zo op, legt Van Loon uit. "In de winterperiode sluiten we de kranen op alle begraafplaatsen af, omdat de vorst de leidingen kan laten bevriezen."

Maar toen het juist deze week weer wat warmer was, werd al snel duidelijk dat er iets niet klopte: "Bij de eerste kraan hadden we het nog niet zo door, maar toen volgde de tweede, de derde. Binnen twee weken was al het koper weg." En van de dader ontbreekt nog ieder spoor.