Amsterdam UMC start onderzoek naar hersteloperaties voor vrouwen na besnijdenis

In Nederland is vrouwenbesnijdenis verboden en wordt als verminking gezien. Veel vrouwen die besneden zijn krijgen na een besnijdenis pijn, moeilijkheden bij het plassen en blaasontstekingen. Daarnaast ervaren veel van deze vrouwen problemen rond de geslachtsgemeenschap, vruchtbaarheid en bevalling.

Voor velen van hen geldt bovendien dat de keuze vaak voor hen wordt genomen, met psychische klachten tot gevolg. Volgens gynaecoloog en coördinator van de studie, Emmy van den Boogaard voelen veel vrouwen 'zich beschadigd en letterlijk niet compleet'.

Drempels

In Nederland woonden er op 1 januari 2018 41.000 vrouwen die besneden zijn en lopen de komende twintig jaar nog 4.200 meisjes het risico op een besnijdenis.

Met deze studie hoopt Van den Boogaard dat de drempel om in Nederland hulp te zoeken na een vrouwenbesnijdenis verdwijnt: "Het doel van hersteloperaties is niet om het genitale gebied er esthetisch zo goed mogelijk uit te laten zien, zoals vaak gedacht wordt", vertelt zij. "Het is belangrijk dat de geslachtsdelen goed functioneren, maar ons doel is vooral dat de vrouw die onze hulp zoekt, zich goed voelt bij de hulp die ze krijgt en tevreden is met het resultaat."

Vergoeding

Hersteloperaties worden in Nederland alleen vergoed voor vrouwen met lichamelijke klachten. En dat is volgens Van den Boogaard heel raar. "Je kan je voorstellen dat een hersteloperatie ook helpend kan zijn bij psychische klachten, omdat met de operatie zo goed mogelijk hersteld wordt wat kapot gemaakt is."

En juist daarom wil Amsterdam UMC uitzoeken voor welke besneden vrouwen, met welke klachten, een hersteloperatie een positief effect heeft en 'dus ook vergoed zou moeten worden'. "Waarbij we ook de mogelijke complicaties in kaart brengen."

Tijdens de studie worden deelnemers tijdens een onderzoek van naar verwachting vijf jaar gevolgd. Op basis van bevindingen wordt in overleg met patiënt en artsen gekeken welke hulp het beste past bij de klachten en de persoonlijke situatie.