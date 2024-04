57-jarige Haarlemmer Niels-Olaf loopt de marathon op de Olympische Spelen

Voor het eerst in de geschiedenis mogen er recreanten meedoen aan de Olympische Spelen. Niet in de ware zin van het woord, maar toch: via loting zijn 20.000 hardloop-fanaten van over de hele wereld uitgenodigd om deze zomer in Parijs hun 'eigen' marathon over het officiële parcours te lopen. Niels-Olaf Bout uit Haarlem (57) is één van de gelukkigen.