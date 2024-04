Waar kunnen we nog bouwen? Laren vraagt bewoners geschikte locaties te melden

De bouwlocaties liggen in Laren niet voor het oprapen. Op de voormalige ligweide van de Biezem moeten binnenkort nieuwe woningen verrijzen. De enige plek waar snel nieuwe huizen gebouwd zouden kunnen worden is het veldje langs de Eemnesserweg, naast de hockeyvelden. Namens Larens Behoud opperde Karel Loeff dat al eens.

Maar het is vooral zoeken naar mogelijkheden op bestaande plekken, wat in vakjargon inbreiden heet. Waar zien de Laarders nog bouwmogelijkheden? De voorwaarde is wel dat er op deze locatie minimaal negen woningen moeten komen te staan. "Hierdoor is er een plek voor voldoende sociale huurwoningen en middeldure woningen", meldt de gemeente.

Noodgedwongen vertrek

"Door met een open blik een locatie-onderzoek te doen, verkennen we alle mogelijkheden waar nog nieuwbouw mogelijk is. Laren heeft beperkte ruimte en daarom is het belangrijk om binnen de ruimte die we wél hebben, in te zetten op het toevoegen van betaalbare woningen. Hierdoor dringen we noodgedwongen vertrek uit de gemeente terug en werken we aan het vergroten van het sociale huurwoningaanbod", luidt de uitleg van wethouder Niels Rood.

Laarders hebben tot eind deze maand de tijd om in hun ogen geschikte woningbouwlocatie te melden bij de gemeente. De gemeente plaatst alle gemelde plekken op een lijst.

Naast de hulpvraag aan de Laarders huurt de gemeente een onderzoeksbureau in dat geschikte locaties in kaart gaat brengen. Deze zomer verzorgt Laren een bijeenkomst waarin de gehele opbrengst op tafel komt.