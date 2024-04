Meer kijkers, minder kopers: "De wil is er, maar het woningaanbod niet"

Maar de kopers hebben dus wel moeten vechten in de schaarste. In alle stadsdelen daalde het aanbod of bleef het nagenoeg gelijk, alleen in het centrum stonden er meer woningen te koop dan een jaar geleden (maar liefst 21,4%). Dat komt volgens Wijnen omdat vooral in dat stadsdeel veel woningen het bezit waren van beleggers, voor wie het verhuren niet meer gunstig was sinds de nieuwe belastingmaatregelen. Zij gooiden hun eigendommen dus in de verkoop.

Voor de rest van de stad geldt dat mensen hun woning niet te koop zetten, zolang ze niet ook opties hebben om een ander huis te kopen. "Iedereen wacht dus op iedereen", zegt Wijnen.

Weg boven de vraagprijs

Dat is oud nieuws: de doorstroom van starters naar een ruimere woning of ouderen in een te groot huis naar een kleinere woning, loopt al jaren vast. Een gevolg is dat áls er dan iets vrijkomt, dat mensen sneller bereid zijn meer te betalen dan de vraagprijs. Dat bleek ook het afgelopen kwartaal weer: dat gebeurde bij maar liefst 71,4% van de verkochte woningen.