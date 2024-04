Maatregelen van boer Klaas hebben effect: Patrijs vaker gespot in de Noordkop

"Het is een heel bijzonder gebied, de kop van Noord-Holland en Wieringen", zegt vogelaar Henk Post, die ook naar het bollenbedrijf is gekomen. "Dat komt ook doordat boeren die aangesloten zijn bij de Agrarische natuurvereniging maatregelen nemen voor die akkervogels. Voedsel is het allerbelangrijkste."

De patrijs staat op de Rode Lijst met beschermde vogels in de categorie kwetsbaar. Voor de soorten op die lijst geldt een hoge prioriteit als het gaat om beschermingsmaatregelen. De boeren in Noord-Holland zijn inmiddels zo'n zes jaar bezig met de maatregelen. "En dat heeft effect, dat bewijzen alle metingen", zegt de vogelaar. "Niet alleen de wintervoedselakker, maar ook de kruidenrijke bloemenranden dragen positief bij. De keverbank is ook heel belangrijk voor de patrijs. Het gaat altijd om voedsel bij vogels: als er eten is, dan zijn er vogels."

