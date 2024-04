Biografie over Drukwerkzanger Harry Slinger (74): "Dan kan mijn kleindochter Coco straks lezen wat voor opa ze had"

We hebben met Slinger en Gitsels afgesproken in een café op de Prinsengracht. Slinger stelt voor om even snel een bootje te regelen. Een halfuur later varen we met een verder lege rondvaartboot door de Jordaanse grachten.

Bep met de bijl

De zanger is geboren op de Bloemgracht en zodra we daar doorheen glijden komt de ene na de andere anekdote. "Daar woonde Bappie. Bappie heeft mij gered toen ik bijna verdronk in het Noordhollandsch Kanaal. Hier bij dat nummer 1913 woonde Bep met de bijl. Die had haar man ooit achterna gezeten op de gracht met een bijl. Hij zal wel vreemdgegaan zijn of zo."