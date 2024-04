Bewoners Bajeskwartier wachten nog altijd op brug naar Oost: "Hoelang gaat het nog duren?"

De wijk zou eigenlijk vier toegangswegen hebben, maar een fietstunnel ter hoogte van de Amstelstroomlaan is afgesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Dus fietsen studenten om via de Omval, voordat ze hun weg vervolgen richting de Watergraafsmeer.

Studenten die college volgen of sporten op het Science Park kunnen nu alleen de wijk uit door om te fietsen via de ring Zuid of via de fietstunnel voorbij metrostation Spaklerweg. De route over de nieuwe brug zou vijf tot tien minuten sneller zijn, zegt Sterre: "Ik schaatste veel op de Jaap Eden. Het omfietsen kostte me twee keer zoveel tijd als nodig was. Alles in Oost is verder fietsen zonder de brug."