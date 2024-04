Amsterdam UMC wil dat fietsers helm gaan dragen, juist ook jongeren op elektrische fietsen

Amsterdamse fietsers voelen zich sinds de komst van de e-bike minder veilig in het verkeer, bleek de afgelopen jaren al. En dat is niet onterecht. De regio Amsterdam-Amstelland loopt op kop in het relatieve aantal verkeersdoden, maakte het CBS vanochtend bekend.

Naast die dodelijke slachtoffers zijn er dus ook veel die gewond raken in het verkeer. Zo ook aan hun hoofd. Het ziekenhuis waarschuwt voor geheugenverlies, minder goed kunnen praten of bewegen of moeite met drukke ruimtes.

Volgens het Amsterdam UMC kan dit op een simpele manier voorkomen worden: draag een helm op de fiets, juist ook als je jong bent.