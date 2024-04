Cornelius Haga Lyceum al jaren af en aan naar rechter: heeft islamitische school nog toekomst?

Advocaat Wouter Pors staat de school bij in de lopende rechtszaken. De komende week is voor de school cruciaal:: "Er lopen twee zaken: de één gaat over de opheffingsnorm, de ander over de inspectiebeoordeling", legt hij uit.

Maar hoe zit het nu precies?

Het Cornelius Haga Lyceum (Haga) wordt in 2017 opgericht, als tweede poging voor een islamitische school in Amsterdam. Het volgt dan het Islamitisch College Amsterdam op dat jaren eerder sloot door de lage onderwijskwaliteit. Twee jaar na de start komt de school in opspraak. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding vermoedt een connectie met terreurgroeperingen. De school stapt naar de rechter, en uiteindelijk blijkt de beschuldiging niet gegrond. Het Haga krijgt gelijk. Maar de school blijft onder een vergrootglas liggen.

Belang voor het voortbestaan

Volgende week maandag verwacht Pors uitspraak over de opheffingsnorm, waar de school onder zit. Dat wil zeggen dat de school te weinig leerlingen heeft op dit moment. Als dat drie jaar achtereen zo is, dan kan dat gevolgen hebben voor de financiering die de school van het ministerie krijgt.

Advocaat Pors denkt dat het anders zit "Wij vragen ons af of dat wel juist berekend is. Als we dat winnen, kan dat veel invloed hebben op alle nieuwere scholen in de stad en het land én kan deze school gewoon door."

Maar, de grote aandacht gaat naar de zaak waar de Raad van State waarschijnlijk woensdag uitspraak over doet: de beoordeling van de Onderwijsinspectie en de vraag of die beoordeling wel terecht was. In 2022 publiceerde de inspectie met een rapport waarin de school als 'zeer zwak' beoordeeld werd. De school kwam onder streng toezicht te staan; er is volgens de inspectie niet genoeg zicht op leerontwikkeling, leerlingen zouden zich mogelijk onveilig voelen en er wordt niet genoeg rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen.

Een jaar later wordt opnieuw een 'zeer zwak' toebedeeld. Een woordvoerder van de inspectie: "Voor mavo en vwo gold dat er opnieuw te weinig gegevens beschikbaar waren om tot een oordeel te kunnen komen. Voor zowel mavo als vwo zijn daarom de leerresultaten niet beoordeeld."