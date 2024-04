Man mishandelt conducteur en agent op station Muiderpoort

Op dinsdagochtend kreeg de politie de melding binnen van de mishandeling van de conducteur op het station. Agenten wilden de man meteen aanhouden, maar hij vluchtte via het spoor een andere trein in die op het station stond. De politie ging achter de man aan en probeerde hem aan te houden in de trein. Tijdens de aanhouding verzette hij zich hevig en beet hij een van de agenten in zijn arm.

De politie laat weten dat het naar omstandigheden wel goed gaat met de agent en hopen dat dat ook geldt voor de conducteur. Wat de man de conducteur precies heeft aangedaan, is niet duidelijk. De politie is wel duidelijk over wat ze vinden van de acties van de man. "Agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak is onacceptabel."

De man zit vast en wordt door de politie verhoord. Zijn zaak zal wel snel worden behandeld, want het Openbaar Ministerie neemt dit soort zaken zeer serieus. Tegen verdachten van geweld tegen mensen met een publieke taak wordt meestal een driemaal zo hoge straf geëist.