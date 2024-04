Amsterdamse wooncrisis onderwerp van Orkater-voorstelling in Centrale Markthal

In aanloop naar de 750ste verjaardag van Amsterdam trapt muziektheatergroep Orkater af met een nieuwe voorstelling, met een bijzonder onderwerp: Amsterdam en de 'keiharde strijd om elke vierkante meter grond'. Vanaf donderdag 11 april kunnen bezoekers een maand lang in de Centrale Markthal plaatsnemen in het fictieve Café 749, tussen een groep diverse Amsterdamse stamgasten.