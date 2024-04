Spelregels voor nieuwe windmolens Haarlemmermeer, maar 'eerst zien, dan geloven'

Behalve de horizonvervuiling hebben ze nu nog weinig last van de molens die er al wel staan, maar als er nieuwe, hogere worden bijgebouwd, kan dat zomaar veranderen, vertelt Vermeij: "We hebben nu al de bestaande windmolens, de A4 en de hogesnelheidslijn in ons uitzicht liggen, dat wordt er dan niet beter op." "We zijn in dit opzicht echt het afvoerputje van de gemeente", voegt Bouma toe.

Nachtelijke knipperlichten

Ook de mogelijke geluidsoverlast van de molens baart Vermeij zorgen: "Ik zat even te rekenen, en afhankelijk van waar die molens gaan komen zitten wij net aan buiten de wettelijke geluidsgrenzen. Maar als de wind ongunstig staat, kan je alsnog de klos zijn."

Een doembeeld voor Bouma is de mogelijke komst van knipperende lichten op de windmolens, in verband met landende vliegtuigen op Schiphol: "Een windmolen met bewegingssensor, dan zie je dus de hele nacht die lampen aan en uit gaan vanuit je slaapkamerraam. Ze kunnen het goed bedoelen, maar ik heb er geen vertrouwen in."

Tekst gaat verder onder de foto's.