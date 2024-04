Wéér opknapbeurt voor bekendste Alkmaarse toren: "Anders gaat zo'n monument verloren"

De toren wordt volledig geïnspecteerd en waar nodig gerestaureerd. Deze restauratie is dan ook een stuk minder ingrijpend dan zeven jaar geleden. "Monumenten als dit moeten om de zeven jaar gecontroleerd worden", legt Brechtje Bruijn uit aan mediapartner Streekstad Centraal.

Beneden is de toren bijna klaar, vertelt ze. "Van de deuren tot de luiken, alles is nagelopen. We hebben te maken met de Kaasmarkt, daarom wilden we het beneden zo snel mogelijk afhebben."

Paar weken

De restauratie boven in de toren neemt meer tijd in beslag: "Vorige week zijn we met de hoogwerker begonnen. Het zal nog wel een paar weken duren voordat dat af is."

