Oplichters troggelen KLM-passagiers geld af via opgedoekt X-account

Volgens het CBS heeft in 2023 ongeveer twee op de drie Nederlanders van 15 jaar of ouder (65 procent) minstens één keer in de afgelopen 12 maanden een telefoontje, e-mail- of ander bericht ontvangen dat (waarschijnlijk) afkomstig was van een oplichter. Van hen geeft 2 procent aan hier wel eens in te zijn getrapt. Van deze groep is bijna de helft uiteindelijk daadwerkelijk opgelicht.