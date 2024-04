Naarder verdachte komt niet opdagen in rechtbank voor poging doodslag, want: 'geen zin'

Hij zegt wel dat het vooral zelfverdediging was en dat het slachtoffer zelf de confrontatie opzocht. "Hij was boos omdat iemand een drankje over zijn shirt had laten vallen. Ik probeerde het te sussen en wilde een nieuw drankje voor hem halen, maar hij bleef ons uitdagen. Later, buiten het café, is het uit de hand gelopen."

In de verklaring van het slachtoffer staat dat het anders liep en dat hij door één van de verdachten een drankje in zijn gezicht gegooid kreeg. Volgens zijn advocaat heeft hij sinds het gevecht last van paniekaanvallen, stress, angsten en kan hij niet goed slapen. In een brief die zijn advocaat voorleest staat dat hij 'volgens zijn huisarts PTSS heeft', maar hij wil niet naar een psycholoog omdat hij zich schaamt en het allemaal wil vergeten.

Strafeis

Volgens het OM is de verdachte schuldig aan openlijk geweld. "De beelden zijn niet fraai. Ik vind het schandalig dat de hele groep door blijft gaan met schoppen en slaan, totdat de hulpverleners de straat inkomen. Als die er niet zo snel waren geweest, was het misschien nog langer doorgegaan - met alle gevolgen van dien. Dat vind ik heel erg kwalijk."

Wel had deze verdachte volgens de officier van justitie een beperkte rol tijdens het incident. Het OM eist daarom een onvoorwaardelijke taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand. Ook moet hij zich, als het aan het OM ligt, verplicht melden bij de reclassering en 1.200 euro aan het slachtoffer betalen.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.