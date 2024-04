Eredirigent Edo de Waart (82) gaat met pensioen en krijgt Hilversumse onderscheiding

Na een carrière van meer dan 60 jaar maakte dirigent Edo de Waart vandaag bekend met pensioen te gaan. Sinds zijn debuut in 1964 dirigeerde Edo alle grote orkesten van de wereld, waaronder het Hilversumse Radio Filharmonisch Orkest waar hij vijftien jaar chef-dirigent was. Hij was van 1989 tot 2004 chef-dirigent van het Radio Filharmonisch Orkest. Burgemeester Gerhard van den Top speldde hem vandaag een Hilversumse onderscheiding op.