Gemengde afsluiting van de ramadan in Dudok Arena: "Zo divers, echt prachtig om te zien"

Zo'n 1.500 Hilversumse moslims kwamen vanochtend vroeg samen in de Dudok Arena voor het Eid al-Fitr gebed, als afsluiting van de ramadan. Dit jaar is het extra bijzonder, want het is voor het eerst dat het gebed gezamenlijk werd gehouden. De zaal zat daarom vol met verschillende afkomsten, maar wel met één duidelijke overeenkomst: de religie. "Er was geen onderscheid. Iedereen zat door elkaar en naderhand vloog iedereen elkaar in de armen. Het was prachtig om te zien", zegt Karim Didouch, een van de organisatoren, trots.