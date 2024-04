André van Duins eerste, Sophie Straat naakt en Fiep in oranje: Recordstore Day is feest voor de muziekliefhebber

Zaterdag 20 april verschijnt een recordaantal van 34 releases van eigen bodem. Zo brengt oud RSD-ambassadeur Typhoon zijn laatste album Twintig uit op vinyl. Van André van Duin komen de eerste twee veel gezochte single He he ik heet André en Stoelen, stoelen uit 1965 uit.

Alle nummers zijn opnieuw gemastered van de originele tapes. Ook Avond van Boudewijn de Groot komt opnieuw op singel uit. En Sophie Straat brengt een maxi-single uit van haar ruim dertien minuten durende nummer Gebroken Spiegels met het Metropole Orkest.

Aan Recordstore Day vertelt Sophie: “Ik was niet van plan om deze EP fysiek uit te brengen. Ik heb nooit zin om daarop te wachten. Als iets af is, wil ik het gewoon uitbrengen!” Straat vertelt ook dat ze wat onzeker was over de hoesfoto van Gebroken Spiegels. “Daarop ben ik naakt. Ik voelde me heel kwetsbaar en was bang voor de reacties, maar die vielen gelukkig mee. Sterker nog: ik was aangenaam verrast!”

Het idee erachter was niet om haar eigen lichaam te seksualiseren, maar juist het tegendeel: “Ik wil aantonen dat het gewoon een lichaam is. Ik denk dat je ook ziet dat de foto is gemaakt door een vrouw; hij is totaal niet sexy.”