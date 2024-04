Grote ravage ongeluk op snelwegafrit Ouderkerk aan de Amstel, één auto in boom

De schade aan de auto's en de ravage op de weg is enorm, is te zien op foto's. Van de ene auto is weinig over, de andere auto is half in de bomen op het talud naast de weg beland. De politie kan nog niets zeggen over de toedracht van het ongeluk.

Volgens de politie zijn er drie personen gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is nog niets bekend.

De afrit is afgesloten om hulpdiensten en bergers hun werk te laten doen.