Verbouwing pand Stadshart Amstelveen oorverdovende nachtmerrie voor huurders

"De gemeente zou voor inwoners en ondernemers moeten opkomen", stelt ondernemer Bianca. Zij en de andere huurders stellen dat de gemeente als vergunningverlener moet zorgen dat de wetgeving bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt nageleefd. "Anders moet de vergunning ingetrokken worden", stelt Hans.

De gemeente meldt aan NH dat zij geen actie gaat ondernemen, omdat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) verantwoordelijk is voor de toezicht en handhaving van sloopwerkzaamheden. Als de bouwwerkzaamheden volgende week beginnen, kunnen de inwoners bij hen terecht voor klachten.

Controle

De omgevingsdienst heeft eind maart en begin april via de gemeente klachten ontvangen over geluidsoverlast, vertelt de woordvoerder. Op 4 april is een werknemer gaan controleren of er sprake was van geluidsoverlast. Dat leek tijdens deze momentopname mee te vallen.

Aannemer To Build wilde zelf niet reageren op vragen van NH, maar heeft volgens de omgevingsdienst zelf geluidsmetingen gedaan tijdens de sloopwerkzaamheden. Volgens de aannemer vielen deze binnen de wettelijke norm. Deze metingen heeft de omgevingsdienst vandaag ontvangen en laat zij door hun eigen geluidsspecialisten controleren.

De omgevingsdienst heeft met de aannemer afgesproken om tijdens de vervolgwerkzaamheden schermen te plaatsen om geluidsoverlast en overwaaiend stof te voorkomen. Daarnaast heeft de omgevingsdienst de opdrachtgever geadviseerd een compensatie te geven en excuus aan te bieden aan de gedupeerde buurtbewoners.