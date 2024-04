Comenius College wint opnieuw scholenstrijd Groot Goois Dictee

Burgemeester van Hilversum, Gerhard van den Top, heeft voor de leerlingen van beide scholen alleen maar bewondering: “Ik had sowieso meer fouten gemaakt dan de meesten van jullie." Ook benadrukt hij het belang van taalvaardigheid onder jongeren, die de laatste jaren steeds verder achteruit gaat.

Het Goois dictee is gewonnen door de Dordrechtse Randy van Halen, die met maar één fout zijn lijstje van veel gewonnen dictees aanvult. Randy is vaak te vinden bij quizzen en dictees, zo was hij laatst nog te zien bij de spelshow 'Per Seconde Wijzer'. Dat Randy goed kan spellen staat vast, zo won hij als student in 2014 Het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

Voor deelname aan het Groot Goois Dictee is het niet verplicht om ook in het Gooi te wonen. Zo zaten er, net als Randy, ook een aantal mensen 'van buitenaf' in de zaal. De rivaliteit speelde daardoor op. Zo werden de 'buitenstaanders' bestempeld als ‘knakkers’, door Gooise spellingfanaten die hun regio-titel niet graag uit handen wilden geven.