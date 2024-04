Medemblik eert Joodse slachtoffers Tweede Wereldoorlog: veertien namen geadopteerd

Per naam die de gemeente adopteert, wordt 700 euro betaald. Het totaalbedrag bedraagt een kleine tienduizend euro voor alle namen. Dit geld wordt betaald door de stichting Leven in Vrijheid. Tijdens het 80-jarig herdenkingsjaar draagt de gemeente de adoptieformulieren over aan het Oorlogsmuseum in Medemblik, die ze tentoonstelt.