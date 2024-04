Amsterdamse bibliotheken tijdelijk niet openbaar toegankelijk door overlast jongeren

De maatregel bestaat al sinds 27 maart, liet stadsdeelvoorzitter Emre Ünver gisteren in de stadsdeelcommissie weten. Volgens hem is een incident bij de bibliotheek in de wijk Osdorp de directe aanleiding. "Maar daarbij speelt mee dat er op beide locaties sprake is van onrust en overlast. Medewerkers voelen zich daarbij niet veilig."

'Bespugen'

Een woordvoerder van de Amsterdamse bibliotheken vertelt aan De Telegraaf dat een kleine groep jongeren al langere tijd voor overlast zou zorgen en dat ze niet aanspreekbaar zijn op hun gedrag. In de krant zegt stadsdeelcommissielid Tanay Bilgin (FvD) dat de jongeren zich schuldig maken aan 'bespugen van personeel', 'smijten met boeken' en 'brutaal koffie op de grond gooien'.