Vrouw uit Nieuw-Vennep voor duizenden euro's bestolen

De man doet zich tussen 3 en half 4 's middags voor als medewerker van de ING-bank. Ook komt hij met het verhaal dat er meerdere keren is ingebroken in de wijk.

De vrouw moet daarom persoonlijke spullen – 1800 euro aan contant geld, twee sets trouwringen met onder meer de inscriptie 27-03-1976, een mobiele telefoon en een bankpas mét code – verzamelen en aan de koerier afgeven om ze zogenaamd veilig te stellen.

Maar in werkelijkheid steekt de fraudeur de spullen en het geld in eigen zak. En met haar bankpas wordt diezelfde dag nog om half 6 bij de geldautomaat in de Venneperstraat, in Nieuw-Vennep, gepind.