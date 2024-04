Hoe krijg je die torenhoge Amsterdamse huren toch omlaag?

Wet betaalbare huur

Volgens Stichting !WOON is er hoop dat we volgend jaar lager op het lijstje staan. Dat heeft te maken met de wet betaalbare huur van Hugo de Jonge, waar eind deze maand over gestemd wordt in de Tweede Kamer. Als die wet wordt aangenomen zullen er meer woningen van de vrije sector naar de gereguleerde sector verschuiven is de voorspelling van Bakker. Hij legt uit: "Elke woning heeft een uniek aantal punten, hoe meer punten, hoe hoger de huur. Een woning met meer dan 142 punten, komt in de vrije sector. Dan mag de verhuurder vragen wat hij wil. Volgens het nieuwe wetsvoorstel gaat die grens omhoog, naar 186 punten, waardoor meer woningen in de gereguleerde sector gaan komen". Daarbij is er nog een voordeel. "Een andere belangrijke punt uit deze wet is dat het puntenstelsel dwingend wordt en dat de gemeente boetes mag gaan uitdelen", zegt Bakker.

Ook de gemeente laat weten voorstander te zijn van de wet. "Want de gemeente kan de huurprijzen nu niet zelf reguleren. Met het reguleren van de huurmarkt hopen we op een groot effect op de betaalbaarheid van het wonen in Amsterdam", vertelt een woordvoerder.