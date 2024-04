Tuinen en wijken onder de loep om 'gevaarlijke' tijgermug te verdrijven

Tijgermuggen kunnen tropische ziektes verspreiden. De kans daarop is nu nog klein, maar als de mug zich definitief in het land vestigt, wordt die kans wel groter.

De bestrijders speuren door de Naarder wijk naar onder meer stilstaand water, waarvan bekend is dat muggen er graag op af komen. Waar het kan, wordt dat water weggehaald. Als dat niet kan wordt er een voor muggen giftig middeltje in gespoten, om er zeker van te zijn dat de muggenlarven doodgaan. Dat middel is niet schadelijk voor mensen.

Muggenvallen

Halverwege deze maand maken de bestrijders hun eerste ronde, na een paar weken komen ze nog een keer langs. Op verschillende plaatsen worden 'muggenvallen' geplaatst om te kijken of de tijgermug er nog is en of de bestrijding werkt.

Mocht de tijgermug daadwerkelijk weer worden gevonden, dan is de kans groot dat de bestrijders vaker terugkomen.

Naarders die de tijgermug spotten, worden opgeroepen daar ook melding van te maken. Bewoners van de wijk hebben deze week een poster ontvangen waar tips op staan om de tijgermug zelf te lijf te gaan. Dat kan onder meer door zelf al stilstaand water uit de tuin weg te halen en bijvoorbeeld netten over regentonnen te spannen.

Noord-Scharwoude

De bestrijders van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit bezoeken juist de Naarder wijk, omdat de kans bestaat dat er - na het aantreffen van de mug in de buurt een jaar geleden - nog eitjes de winter hebben overleefd waar muggen uit kunnen komen. Dit geldt ook voor een wijk in Noord-Scharwoude.

Ook rond de huizen van de Anna van Saksenstraat in Noord-Scharwoude zet de NVWA muggenvallen in en worden korrels gestrooid die de larven doden. Ook daar wordt stilstaand water weggehaald. Om verspreiding van (exotische) muggen te voorkomen, is het verstandig om na elke regenbui het water in bloempotten, emmertjes en vaasjes weg te gooien.