GroenLinks wil verandering KNVB-regels vanwege schorsing non-binaire keeper Jays

Jays is geboren als meisje, ging in transitie van vrouw naar man, maar kwam er uiteindelijk achter dat die non-binair is. Jays speelde na de transitie nog voor een mannenteam, maar dat voelde niet goed. Sindsdien speelt Jays mee met de vrouwen van WV-HEDW.

Daarvoor was het nodig om dispensatie bij de KNVB te vragen, maar die kreeg de club niet. Toch werd besloten om Jays onder de lat te zetten en dat ging twee seizoenen lang zonder problemen, omdat het netjes van tevoren werd gemeld bij de tegenstander. Ook een tegenstander uit Alkmaar leek het allemaal prima te vinden, maar diende achteraf tóch een klacht in bij de KNVB. De voetbalbond besloot Jays voor drie wedstrijden te schorsen, omdat er een M in diens paspoort staat.

Duits model

GroenLinks vindt dat niet kunnen, vooral omdat 'Amsterdam nastreeft om een inclusieve stad te zijn'. Maar regels zijn regels en in het KNVB-reglement staat dat je als man niet in een vrouwenelftal mag spelen. De partij wil daarom dat het stadsbestuur het gesprek aangaat met de KNVB over die regels. "De consequentie van staand KNVB-beleid is dat niet elke Amsterdammer kan sporten en bewegen in een gezond, inclusief en veilig sportklimaat."

Als die gesprekken worden gevoerd, dan ziet GroenLinks ook graag dat het stadsbestuur het Duitse model onder de aandacht brengt bij de voetbalbond. In Duitsland mogen trans- en non-binaire spelers zelf kiezen of ze in een mannen- of vrouwenteam willen spelen.

Bekijk hier het verhaal dat AT5 deze week maakte over keeper Jays: