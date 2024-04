Uur vertraging op A9 door ongeluk bij Amstelveen-Stadshart

Het ongeluk gebeurde bij de afslag Amstelveen-Stadshart. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Rijkswaterstaat laat weten dat twee rijstroken dicht zijn en de berger al bezig is om de auto's van de weg te halen. Een tweede berger is onderweg.

Ook in de richting van Alkmaar is een file ontstaan. Nieuwsgierige automobilisten zorgen daar voor een kijkersfile van een half uur. Rijkswaterstaat hoopt dat de rijstroken om 17:00 uur weer vrij zijn.