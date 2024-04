Deel boetes knip Sloterweg en Laan van Vlaanderen kwijtgescholden

Omdat er ongeveer een week zit tussen het maken van de overtreding en het ontvangen van de boete, kunnen automobilisten meerdere keren bekeurd zijn zonder dat ze wisten dat ze een fout hadden gemaakt. "Omdat we streven naar gedragsverandering en we niet willen dat bestuurders onbedoeld in financiële problemen komen door een stapeling van boetes in de beginfase, zijn we met het Openbaar Ministerie een eenmalige coulanceregeling overeengekomen", meldt Van der Horst.

Automobilisten krijgen hierover automatisch bericht via het CJIB en/of het Openbaar Ministerie en het geld wordt teruggestort. Van der Horst: "Ik ben blij dat we een groot deel van de mensen tegemoet kunnen komen die in korte tijd meerdere boetes hebben ontvangen."

Minder ingewikkeld

De regeling geldt niet voor het doorrijverbod op de Sloterweg-west. Dat verbod ging in juli 2023 in en er wordt sinds september 2023 beboet. Hoewel er daar dagelijks ruim 250 boetes werden uitgedeeld, was die situatie volgens de wethouder minder ingewikkeld voor automobilisten. Dat komt omdat het maar om één locatie ging en er geen spitstijden golden waarbinnen er niet beboet werd. Dat was op de Sloterweg-oost of Laan van Vlaanderen wel zo.

In mei verwacht Van der Horst met meer informatie te komen over de eerste resultaten van de knips en de uitkomsten van een extern onderzoek naar de beleving van de bebording.