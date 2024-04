Regeldruk bedreigt Koningsdagvieringen: pijnpunt bij verkeersregelaars, EHBO en handhavers

Reactie gemeente Dijk en Waard

"Wij kennen en herkennen de signalen van (vrijwilligers)organisaties over de regeldruk en wij denken mee over het faciliteren van evenementen en het ondersteunen van activiteiten. Er is een subsidie beschikbaar voor evenementen. In een aantal gevallen zijn aan het behandelen van vergunningaanvragen ook geen kosten verbonden. Ons team APV staat klaar om met organisatoren in overleg te gaan over het mogelijk maken van evenementen.

Soms kan met kleine aanpassingen een evenement zonder vergunning of met een melding georganiseerd worden. In andere gevallen kan na een aanpassing volstaan worden met minder eisen. Onze oproep is dan ook om ruim voordat het evenement plaatsvindt contact met ons op te nemen. Wij willen graag met organisaties in gesprek om te bespreken hoe we het makkelijker kunnen maken."